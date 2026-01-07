Става страшно! 40 см сняг, има загинали, отмениха стотици полети

Усложнена е зимната обстановка в голяма част от Европа. Лошите метеорологични условия причиниха редица смущения в пътуванията - отменени са стотици полети, закъснения на влаковете и блокирани от снега пътища, предават BBC и "Фокус".



Съобщава се и за шестима загинали при инциденти, свързани с времето на континента.



Петима души загинаха в два отделни региона на Франция в резултат на коварни условия на шофиране, съобщиха властите, а една жена загина и в столицата на Босна, Сараево, след като над града паднаха 40 см сняг.



Стотици полети са отменени в цяла Европа, като хиляди са останали блокирани на летищата в Париж и Амстердам.



Очаква се проблемите да продължат и днес.



Националната метеорологична служба на Франция съобщи, че 38 области ще бъдат поставени под оранжево предупреждение за сняг и заледяване в сряда. Много железопътни услуги бяха отменени в някои части на страната.

