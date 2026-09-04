Дания връща мигранти. Спешно иска центрове за депортиране

Дания ще изпраща мигранти, които не са получили убежище, в центрове за задържане извън Европа.

Планирано е процесът да започне през следващата година.

Датският министър на миграцията Мортен Бодсков е домакин на разговори със свои колеги от Германия, Нидерландия, Австрия и Гърция за спешно изграждане на центрове за депортиране на мигранти.

През юни Европейският парламент одобри по-строги правила за миграция, предоставящи на властите много по-широки правомощия за задържане и позволяващи създаването на "центрове за връщане".

Няма официална информация в кои държави ще бъдат изграждани новите центрове. Като възможни варианти са разглеждани Уганда и Руанда.

Великобритания се отказа от схема за депортиране на нелегални мигранти именно в Руанда, докато управляваните от Италия центрове за обработка на мигранти в Албания са изправени пред правни предизвикателства, посочва агенция Франс прес.