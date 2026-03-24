Дания гласува под напрежение след сблъсъка със САЩ за Гренландия

Дания гласува днес на предсрочни парламентарни избори, които ще определят дали министър-председателката Мете Фредериксен ще запази властта за трети мандат. Вотът се провежда на фона на напрежение със САЩ заради бъдещето на Гренландия, което засили политическите залози. Основният й опонент е лидерът на либералите Троелс Лунд Поулсен. Очаква се оспорвана битка без ясен победител и без сигурно мнозинство.

Избирателните секции отварят в 8:00 ч. местно време (9:00 българско) и ще работят до 20:00 ч., като право на глас имат около 4,3 милиона датски граждани. Първите екзитполове се очакват тази вечер, а окончателните резултати вероятно ще станат ясни няколко часа след края на изборния ден.

Кампанията премина под сянката на геополитическия спор около Гренландия, след като Доналд Тръмп заяви намерения за по-силен контрол върху острова. Твърдата позиция на Фредериксен срещу тези идеи ѝ донесе ръст на подкрепата и ѝ помогна да стабилизира управлението си след период на спад в доверието.

Въпреки това основните теми за избирателите останаха вътрешни - цените на храните и горивата, бъдещето на селското стопанство, достъпът до чиста питейна вода и условията в животновъдството. Именно върху тях партиите изградиха основните си послания.

Социологическите проучвания сочат, че социалдемократите ще останат първа политическа сила, но без мнозинство в парламента. Това отваря път за сложни коалиционни преговори след изборите.

Очаква се центристката партия „Умерени“ на външния министър Ларс Льоке Расмусен отново да се окаже решаващ фактор при формирането на правителство, като възможностите за коалиции остават отворени.

Десните популистки формации също се опитват да извлекат дивиденти от ситуацията, като акцентират върху по-строга имиграционна политика и сигурността, което допълнително усложнява политическата картина в страната.

