Деца зад волана, деца в „Пирогов“ - цената вече е непоносима

Лекарите в „Пирогов“ продължават да се борят за живота на две момчета, пострадали тежко при катастрофата в Горна Оряховица, при която зад волана е бил 15-годишен младеж. Инцидентът отново поставя с жестока острота въпроса как непълнолетни получават достъп до автомобили и защо по малките улици на квартали се стига до „упражнения“ зад волана вместо до навременен контрол.

По данни на Пътната полиция във Великотърновска област само за последната година са съставени 36 акта на непълнолетни водачи между 16 и 18 години. Властите обещават санкции, нови камери и наблюдение на места за гонки, но след подобна катастрофа вече не става дума за статистика, а за животите на деца.

Когато ключовете станат оръжие

Катастрофата в Горна Оряховица е станала около 1:30 часа след полунощ в квартал „Гарата“. Според БНТ автомобилът, управляван от 15-годишен ученик, се е движил с висока скорост по малка улица, след което водачът е изгубил контрол и колата се е ударила челно в електрически стълб.

В автомобила са били още четири момчета на възраст между 12 и 14 години. Две от децата са транспортирани с медицински хеликоптери до „Пирогов“, където лекарите продължават да се борят за живота им.

Това не е „детска беля“, не е „момчешка лудория“ и не е нощно приключение. Това е резултат от достъп до автомобил, липса на правоспособност, висока скорост и фатално подценяване на риска - комбинация, която за секунди превръща улицата в място на трагедия.

Кварталът говори за ежедневна практика

След инцидента жители на квартала сигнализират, че почти ежедневно непълнолетни се упражняват да шофират по крайните и по-слабо натоварени улици. Това твърдение е най-тревожната част от случая, защото означава, че трагедията не е паднала от небето.

Ако деца редовно карат коли по тъмните улици, проблемът не е само в един водач и в една нощ. Проблемът е в достъпа до ключовете, в безконтролното мълчание, в родителското допускане и в усещането, че докато няма катастрофа, няма и нарушение.

Хората в квартала вече говорят след удара. Но истинският въпрос е защо сигналите, страхът и видимата практика не са стигнали по-рано до достатъчно твърди действия. Защото когато децата „се учат“ да карат по кварталните улици, те не се учат на шофиране - те се учат, че законът може да бъде заобиколен.

36 акта за година - това не е изключение

Инспектор Георги Георгиев от сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР във Велико Търново съобщи, че за последната година на територията на дирекцията са съставени 36 акта за административни нарушения срещу непълнолетни на възраст между 16 и 18 години. Те носят административно-наказателна отговорност, докато при по-малките нарушители отговорността се търси от родителите или настойниците.

Тези 36 случая не са дребна подробност. Те показват, че непълнолетните зад волана не са единичен инцидент, а повтарящ се риск, който се движи по улиците, докато обществото чака следващия сблъсък, за да се възмути.

Полицията посочва, че при установяване на такъв водач се съставя акт по член 150 от Закона за движение по пътищата, автомобилът се спира от движение чрез прекратяване на регистрацията за срок от 6 до 12 месеца, а родителят се вика, за да бъде санкциониран, ако е предоставил или допуснал управлението.

Отговорността започва у дома

Собственикът на автомобила носи отговорност да не допуска неправоспособни лица да го управляват. Това звучи очевидно, но след катастрофи като тази трябва да бъде казано без заобикалки - колата не може да бъде оставена като играчка, а ключовете не могат да бъдат достъпни за дете.

Родителската отговорност не започва след полицейския акт. Тя започва преди ключът да изчезне, преди двигателят да запали, преди приятелите да се качат вътре и преди малката улица да бъде превърната в тренировъчна площадка.

Законът може да санкционира след нарушението, но семейството е първата бариера пред него. Когато тази бариера падне, следващата линия вече е патрул, стълб, линейка или хеликоптер.

Гонките също са част от същата болест

Пътна полиция потвърждава, че има установени локации във Великотърновска област, за които има данни за нерегламентирани събирания, гонки и демонстративни маневри. При сигнал екипите реагират незабавно, установяват лицата на място и при нарушение се налагат санкции по Закона за движение по пътищата.

Това е другото лице на същия проблем - културата на показното каране, демонстрацията, скоростта без умение и автомобилът като средство за доказване. Когато тази среда се нормализира, непълнолетните не я измислят сами - те я гледат, копират и пренасят в собствената си опасна версия.

Затова контролът върху гонките не е отделна тема. Той е част от общата битка срещу усещането, че пътят може да бъде сцена, кварталната улица - писта, а законът - нещо, което се появява чак след катастрофата.

Камерите са нужни, но не стигат

Като част от мерките за повишаване на пътната безопасност предстои поставянето на нови стационарни камери на територията на област Велико Търново. Това е необходима стъпка, но тя не може да бъде единственият отговор.

Камерата може да заснеме скорост. Патрулът може да спре автомобил. Актът може да санкционира родител. Но нито една техника не може да замени ранната намеса, когато в квартала вече се знае, че деца карат нощем по малките улици.

Тежката катастрофа в Горна Оряховица не трябва да остане поредната новина, която минава през екрана, предизвиква ужас за ден и после потъва. Две деца са в „Пирогов“ с опасност за живота, а това е границата, след която оправданията звучат цинично. Ако институциите, родителите и местните общности не приемат, че неправоспособното шофиране от деца е пряка заплаха, следващият удар няма да бъде изненада - ще бъде провал, който всички предварително са видели.

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