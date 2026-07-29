Честит рожден ден на Иван Ватахов

Рожден ден днес празнува дългогодишният журналист в "Стандарт" Иван Ватахов, за когото няма тайни както в полето на бизнеса, така и в геополитиката.
Целият екип му пожелава много здраве, лично щастие и професионални успехи, които заедно - в голямото семейство на "Стандарт", да продължаваме да постигаме!
Черпят още:
Бойко Илиев, режисьор
Димо Алексиев, актьор
Иван Варимезов, оператор
Елена Райнова, актриса
Мартина Вачкова, актриса
Михаил Пандурски, режисьор
Стефания Колева, актриса
Д-р Стоил Тилев, началник отделение по образна диагностика в МС „ЗДРАВЕ“, гр. Пазарджик
Николай Николов, ръководител автосервиз "Еспас Ауто"-Nissan