Честит рожден ден на Иван Ватахов

Рожден ден днес празнува дългогодишният журналист в "Стандарт" Иван Ватахов, за когото няма тайни както в полето на бизнеса, така и в геополитиката.

Целият екип му пожелава много здраве, лично щастие и професионални успехи, които заедно - в голямото семейство на "Стандарт", да продължаваме да постигаме!

Черпят още:

Бойко Илиев, режисьор

Димо Алексиев, актьор

Иван Варимезов, оператор

Елена Райнова, актриса

Мартина Вачкова, актриса

Михаил Пандурски, режисьор

Стефания Колева, актриса

Д-р Стоил Тилев, началник отделение по образна диагностика в МС „ЗДРАВЕ“, гр. Пазарджик

Николай Николов, ръководител автосервиз "Еспас Ауто"-Nissan