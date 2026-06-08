Адът на пътя: Заради 2 промила в кръвта остави цяло село без ток

Пътната война в България придобива чудовищни размери, а безочието на шофьорите-убийци не спира да сее хаос и смърт! Поредният безумен екшън се разигра в хасковското село Тракиец, където пиян до козилката шофьор се заби с бясна скорост в електрически стълб, събори го из основи и остави цялото населено място без ток.

2 промила зад волана!

Тежкият инцидент, който по едно истинско чудо се размина без невинни жертви на тротоара, стана в късния следобед. Водачът, който е пътувал абсолютно сам в автомобила, е транспортиран спешно в болница, като по първоначална информация не е пострадал сериозно. На мястото веднага са пристигнали екипи на пожарната и полицията. При направения тест с дрегер е отчетена шокираща стойност от 2 промила алкохол в кръвта, предава БНТ.

Служители на ЕВН вече работят на терен по отстраняването на тежката авария, за да възстановят електрозахранването на гневните жители. Местните хора са в шок и припомнят, че това далеч не е първият подобен случай – селото се намира на натоварения път към Маказа и идентичен инцидент със съборен стълб имаше преди точно две години.

Споменът за касапницата на „Челопешко шосе“

Този нов акт на пътно безхаберие идва в най-черния възможен момент – само два дни след като България потъна в скръб заради бруталната гонка на „Челопешко шосе“ в София. Припомняме, че там самозабравили се джигити, летящи с над 150 км/ч, предизвикаха зверска верижна катастрофа, преобърнаха градски автобус и го запалиха.

Черната равносметка от петъчната трагедия вече е ужасяваща: четирима души загинаха, а над 20 берат душа и остават в критично състояние в столичните болници с тежки политравми. Докато лекарите се борят за живота на ранените, поредният потенциален убиец сяда зад волана с 2 промила в провинцията, доказвайки, че законите у нас просто не работят.

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