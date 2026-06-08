НАП погва убийците от Челопешко шосе

НАП започва предварителна проверка на двамата шофьори, участвали в тежката катастрофа на „Челопешко шосе“, съобщиха за „По света и у нас“ от приходната агенция. Проверката ще обхване техните доходи и имуществено състояние.

При тежкия инцидент, станал по време на нерегламентирана гонка, единият автомобил се блъсна в автобус от градския транспорт, а другият се разцепи на две след удар в стълб и автобусна спирка.

По данни на разследването двамата водачи са се движили със скорост над 150 км/ч. Установено е още, че притежават шофьорски книжки, издадени в Чехия, където за придобиване на свидетелство за управление не се изисква завършено основно образование.

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