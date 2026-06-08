Познат разкри що за хора са убийците от Челопеченско шосе

Докато разследването на тежката катастрофа на Челопеченско шосе продължава, а прокуратурата проверява доходите и документите на един от обвиняемите шофьори, хора от квартала, в който живеят задържаните, ги защитиха и заявиха, че не ги възприемат като опасни престъпници.

В понеделник съдът трябва да разгледа мерките за неотклонение на двамата мъже, обвинени за причиняване на тежкото пътнотранспортно произшествие, при което загинаха четирима души.

Съседите: Не са гангстери

Повечето жители на квартала отказват да коментират случая, като обясняват, че скърбят за жертвите и близките им.

Сред малкото проговорили е Владимир Георгиев, който твърди, че общественото мнение за двамата обвиняеми не отговаря напълно на действителността.

„Изкарват ги група гангстери, а това не е така. Винаги се отзовават, когато някой ги потърси за помощ“, казва той.

По думите му Васил, сочен като един от участниците в катастрофата, бил добре познат в квартала.

„Васил е добро момче.

Има няколко автомобила. Другите момчета имат бизнес или нормална работа“, допълва Георгиев.

Споменато бе името на групата „Калашниците“

Мъжът посочва, че част от компанията, към която принадлежат обвиняемите, е известна в квартал Ботунец като „Калашниците“.

Той обаче признава, че част от хората в групата имат полицейски регистрации.

Криминалист с различна версия

По-рано криминалистът Иван Савов коментира, че т.нар. „Калашници“ са свързвани от години с различни престъпни дейности.

Според него става въпрос за групи, които са били замесвани в рекет, лихварство, проституция и други незаконни дейности в различни столични квартали.

Савов твърди още, че органите на реда отдавна са запознати с дейността на подобни среди.

Проверяват и шофьорските книжки

Сред въпросите, по които работят разследващите, е и произходът на шофьорските книжки на обвиняемите.

Според появилата се информация двамата са използвали чешки свидетелства за управление.

Криминалистът изрази мнение, че подобна практика често се използва от хора, които срещат затруднения при получаването на книжка в България, макар към момента институциите да не са обявили официални резултати от проверката.

Очаква се съдебното заседание

Разследването на катастрофата, при която загинаха четирима души, продължава.

Прокуратурата работи по всички версии за инцидента, включително данните за нерегламентирано състезание и движение с изключително висока скорост.

В понеделник се очаква съдът да реши дали двамата обвиняеми ще останат за постоянно в ареста.

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