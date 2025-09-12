Маркет линкс с данни искат ли българите избори

Мобилизацията за бъдещ предсрочен вот пада, а преобладаващата част от българите не искат разклащане на държавата.

Това става ясно от данни от последно проучване на социологическата агенция „Маркет линкс“.

Едва 41% от българите са „за“ предсрочни избори.

23% казват „по-скоро да“, 13% не знаят, 6% отговарят „по-скоро не“, а 17% са категорично несъгласни.

Данните идват в момента, в който парламентарните групи на МЕЧ, ПП-ДБ и АПС подадат в деловодството на парламента искане за поредния, пети вот на недоверие срещу кабинета „Желязков". Основен акцент във вота е „Вътрешен ред, правосъдие и завладяната държава". Предишните 4 опита за свалянето на правителството бяха неуспешни.

В проучването на социологическата агенция доверието към Народното събрание остава рекордно ниско – 11 процента, като симпатизантите на ПП-ДБ, „Възраждане“, МЕЧ и „Величие“ са сред тези, които най-много не одобряват работата и на парламента, и на съдебната система.

Според „Маркет линкс“ дерибеите на Доган са аут от парламента при нови избори, което залива с леден душ мераците на Доган, който вчера започна подписката за съставяне на новата си партия.

ГЕРБ-СДС запазват лидерството си, показва още проучването.

ПП- ДБ са втори, а само на крачка от тях са ДПС - Ново начало. Партията на Делян Пеевски вече детронира фалшивата "Промяна".

Маркет линкс традиционно дава по-високи проценти за пепейците в сравнение с останалите социологически агенции, така че къде точно е мястото на ПП-ДБ в социологическата скала ще стане ясно, след като излязат новите социологически проучвания другата седмица.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com