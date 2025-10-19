Коя е партия Свобода, станала трета в Пазарджик?

Докато партията на Бойко Борисов удари дъното с шесто място и мизерните за областен град 1982 гласа, новата звезда на политическия небосклон се оказа партия „Свобода”. Анонимната до вчера формация получи 10,34%, с което се класира на трето място - веднага след национално утвърдените ДПС-Ново начало” и ПП-ДБ., пише „Уикенд“.

Как обаче тази маргиналната формация, за която вървят слухове, че е вероятен мандатоносител за партията на президента Румен Радев, успя да спечели сърцата на 3324 избиратели?

Дали е направила феноменална кампания, или кандидатите за съветници са стимулирали по друг начин пускането на бюлетини в тяхна полза?

На изборите в Пазарджик сигналите за купуване на гласове бяха стотици, като се стигна и до граждански арести на брокери, обикалящи из ромските махали с пачки в ръце.

Анализатори, проследили кампанията не са забелязали някакъв иновативен подход от страна на партия „Свобода”. По-скоро става дума за „добра работа” в ромските махали, убедени са политическите им противници.

Не е особена тайна, че кандидатите на формацията имат богат опит по темата. Натрупват го покрай близостта си с бившият кмет на Пазарджик Тодор Попов, станал национално известен покрай баровската си къща с покрит басейн, фитнес зала, джакузи и дори изкуствена река, управлява града като едноличен феодал цели четири мандата, но накрая пометен от вълната на народното недоволство, припомня медията.

Двама са основните действащи лица от бившия му екип. Обръчите от фирми около водачът на листата на „Свобода” Румен Димитров са били абонирани за обществените поръчки, разказват запознати. Вторият в листата – Румен Кожухаров, пък е дългогодишен главен секретар на общината от времето на Тодор Попов беше кмет. Покрай дружбата си с екс кмета новоизбраните съветници от партия „Свобода” имат дълбоки контакти с тарторите на ромските махали.

Любопитен детайл е, че съпругата на Румен Кожухаров Веселка бе съдията, касирал изборите за общински съветници в града.

Влиянието на Румен Кожухаров и Румен Димитров е обяснение за високия резултат на изборите, твърдят източниците на Уикенд.

Партия „Свобода” само е взета под наем, колкото да и се ползва името за регистрация на листата. Каква и колко е отплатата, тепърва ще става ясно.

