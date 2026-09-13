Коя е партия Свобода, станала трета в Пазарджик?
Дали е направила феноменална кампания или кандидатите за съветници са стимулирали по друг начин пускането на бюлетини?
Следете всички новини, анализи и коментари за Румен Димитров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дали е направила феноменална кампания или кандидатите за съветници са стимулирали по друг начин пускането на бюлетини?
За смъртта му съобщиха от Съюза на артистите в България
По-рано от ГЕРБ-СДС поискаха три оставки в СОС
Тъжната новина съобщи настоящия градоначалник
Румен Димитров аплодира „Приятна жена в лоша компания“ в Народния
Пламен Вълков, пратеник на "Стандарт" Дебютантът на европейското в Цюрих Румен Димитров зае престижното девето място във финала на троен скок. В най-...
Враца. "София няма ракетни площадки, които да я защитават. Дори и да имаше такава възможност, абсолютно е забранено да използването на ракети над насе...