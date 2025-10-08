Бивш депутат на косъм. Адско меле

Бившият депутат от „Демократична България“ Димитър Найденов оцеля по чудо в тежка катастрофа на магистрала „Тракия“ днес по обяд, съобщи "Лупа".

Шофираното от 55-годишния бургаски политик „БМВ“ се блъсна челно в тир в стеснения участък на 265-и километър на магистралата в посока София. Вследствие на удара колата на Димитър Найденов се озова в дерето, смачкана до неузнаваемост.

По първоначални данни Найденов е жив и здрав, оцелял е по чудо след тежкия сблъсък.

Причината за катастрофата е стесненият пътен участък на магистралата и вероятно моментно разсейване на Димитър Найденов, чийто автомобил се озова в насрещното пътно платно на пътя на тежкотоварен камион.

Роденият през 1970 г. Димитър Найденов беше депутат в 45-о, 46-о и 48-о Народно събрание от листата на „Демократична България“, той беше и общински съветник в Бургас в периода 2019-2021 г. На последните парламентарни избори Найденов, който е юрист по образование, не успя да влезе в Народното събрание.

