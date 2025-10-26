Скандално разкритие за жената на Лорер! Горанов я освети

Голямо разкритие за жената на Даниел Лорер - Виолета, направи нв ефира на БНР бившият финансов министър Владислав Горанов- Виолета Лорер е била част от списъка "Магнитски", стана ясно от думите на Горанов. Той заяви, без да споменава имена, че шефът на кабинета на Асен Василев е споменат от американското посолство. Публично известен факт, че началник на кабинета на Василев бе Виолета Лорер - съпруга на бившия министър на иновациите и растежа Даниел Лорер.

"От американското посолство не изпратиха нищо и най-вероятно е защото няма нищо, освен едни изрезки на вестници, които и аз съм получил от ОФАК и името на началника на кабинета Асен Василев - каза Горанов. - Темата "Магнитски" не би трябвало да се използва и да се легитимира като инструмент на американската държава за политическо влияние в суверенна държава-членка на ЕС.", каза Горанов.

"Остава капката съмнение, че всъщност това не е търсене на глобална справедливост или борба срещу корупцията и нарушаване на човешките права, а е по-скоро инструмент, който понякога различните администрации използват за влияние в една или друга посока", коментира още Горанов.

