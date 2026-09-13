Скандално разкритие за жената на Лорер! Горанов я освети
Виолета Лорер е в основата на списъка "Магнитски" за българи
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Виолета Лорер е в основата на списъка "Магнитски" за българи
Голям скандал във властта заради назначението й в ЕИБ
Пловдив. Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер ще открие Българо-китайски форум за бизнес и инвестиции Discover an...