Времето се успокои, но синоптик каза какво се задава другата седмица

Обстановката в страната постепенно се успокоява след валежите, но мъгли, ниска облачност и инверсия ще определят времето през следващите дни. Това съобщи в "Твоят ден" синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.

„Предстои сух период – близо 10-дневен, в който валежи почти няма да има“, заяви Кирилова. По думите ѝ слаби превалявания ще бъдат възможни единствено „на отделни места, главно в планинските райони“.

Тя уточни, че „значителна облачност все още покрива цялата страна“, а максималните температури в понеделник ще бъдат „между 8 и 12 градуса в по-голямата част от България“.

В следващите дни времето ще остане спокойно, но с много мъгли и намалена видимост. „Характерно ще бъде почти тихото време, с инверсионна обстановка. В планините ще има повече слънце и ще е по-топло“, посочи синоптикът.

Кирилова прогнозира, че в сряда и четвъртък максималните температури ще достигат „между 10 и 15 градуса“, но в началото на следващата седмица се очаква леко понижение на дневните стойности заради трайните мъгли.

