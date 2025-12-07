Мека зима с облаци и кратки валежи на изток

През днешния ден над страната ще преобладава облачно време. Валежи ще се появяват единствено в най-източните райони, където се очакват кратки дъждове. В часовете след обяд в Югозападна България, както и в западните части на Горнотракийската низина, облачността ще започне да се разкъсва и постепенно да намалява. Вятърът ще е слаб до умерен, ориентиран от север-североизток.

Максималните температури ще варират в диапазона от 6° до 11°, а за София се очакват около 8°.

В планините

Планинските райони също ще останат предимно облачни, но валежи почти няма да има. Ще духа умерен север-североизточен вятър, който ще създава усещане за по-хладно време. На 1200 метра надморска височина максималната температура ще бъде около 6°, докато по високите части на 2000 метра ще достигне приблизително 2°.

По Черноморието

По крайбрежието времето ще бъде облачно, като дъждът ще преминава на отделни интервали, без да е постоянен. Очаква се умерен до силен вятър от север-североизток, който ще влияе върху усещането за студ. Максималните температури ще бъдат между 11° и 12°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Морето ще бъде с вълнение от 3 до 4 бала.

Следващата седмица

В началото на идната седмица вятърът ще се преориентира от северозапад, като ще остане слаб до умерен. Сутрините ще са по-хладни, но през деня температурите постепенно ще се покачват. В понеделник облачността ще продължи да намалява и да се разкъсва. Във вторник обаче се очаква отново увеличение на облачния слой до значителен, но преобладаващо висок. В сряда ще има и средна облачност. В низините и котловините са възможни сутрешни мъгли или ниска облачност.

В четвъртък вятърът почти навсякъде ще отслабне, а на много места временно ще стихва, като същевременно облачността чувствително ще намалее. В края на деня северозападният вятър постепенно ще се засилва, а облачността отново ще се увеличи. В нощта срещу петък и през самия петък през страната ще премине размит атмосферен фронт. В Северна и Източна България ще има слаби валежи, главно от дъжд, а дневните температури леко ще се понижат.

След преминаване на фронта облачността бързо ще намалява. Най-късно, чак в събота през деня, процесът ще приключи в североизточните райони. Вятърът постепенно ще отслабва, а в събота на много места отново ще бъде почти тихо. В ранните часове отново ще има предпоставки за поява на мъгли или димки. Минималните температури ще се задържат около нулата, докато максималните ще бъдат предимно между 6° и 11°.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com