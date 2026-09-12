Мека зима с облаци и кратки валежи на изток
Студени утрини през седмицата, но дневните температури тръгват нагоре, с временни разкъсвания на облачността и слаб вятър
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Студени утрини през седмицата, но дневните температури тръгват нагоре, с временни разкъсвания на облачността и слаб вятър
По-малко валежи от обикновено. Арктически студ през януари
София. 8 млн. лв. по-малко от предвиденото е изразходвала пътната агенция за зимно почистване на шосетата заради топлия сезон, обясни шефът на ведомст...