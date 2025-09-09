Излязоха европейските прогнози за зимата. Пак ли без сняг?

Европейският център за средносрочни метеорологични прогнози (ECMWF) направи прогнозира за предстоящата зима в Европа. В същото време излезе и британска прогноза и всички те потвърдиха, че се очаква много непредсказуема, но все пак мека зима.

Според европейските метеоролози, очакват се нива на снеговалежи под средните в по-голямата част от Европа.

Само Скандинавия и части от Обединеното кралство правят изключение.

Ноември се очаква да е с по-малко валежи на сняг като цяло.

През декември по-обилни валежи от сняг са възможни на Балканите, Южна Великобритания и части от Скандинавия.

Януари ще е снежен във Великобритания и Централна Европа поради повишеното високо налягане на север, което ще донесе по-студен въздух.

Моделът на Метеорологичната служба на Обединеното кралство (UKMO) също прогнозира значително по-малко сняг от обикновено за по-голямата част от континента. Този модел сочи към мека зима за Европа.

Докато декември се очаква да е с по-влажни и бурни условия в Западна Европа, включително Британските острови, Франция и Иберия, то само през януари може да има арктически сух студ от Сибир в Централна и Източна Европа.

Всичко това създава предпоставки за традиционна двуфазна зима: първо доминиране на Атлантическия океан през декември, а след това континентално охлаждане през януари и февруари.

Особено внимание се обръща на въздействието на Ла Ниня, което предполага, че първите студове в Европа могат да започнат в края на октомври. Ноември може да донесе за кратко първа зимна буря, а декември се очаква да бъде променлив, с повече дъжд и вятър.

Януари ще е с продължителни снеговалежи и силни студове, но в края на месеца ще се установи по-меко време, а февруари изглежда като мост към пролетта, ще има тогава последни зимни изненади.

