Метеоролозите смразиха с прогноза! След тази дата настъпва сурова зима

Арктическа студена вълна се очаква да обхване Европа, а отслабеният полярен вихър може да донесе сурова зима в няколко части на континента. Макар експертите да не са напълно единодушни, те предупреждават, че след Коледа е възможно да настъпи период на изключително ниски температури, предава b92.

Според тях времето през януари ще бъде променливо и сравнително меко, но през деня атмосферата може да изглежда спокойна, докато мъглата и ниските температури ще предизвикват заледявания.

Освен това, в средата на сезона полярният вихър се очаква да насочи арктически въздух директно към Европа.

Полярният вихър е мащабно атмосферно явление - силна циркулация на студен въздух под формата на циклон, който се образува над полярните региони в стратосферата и тропосферата. Това явление влияе върху времето в Европа чрез промени в температурите и метеорологичните условия, особено в най-студените месеци.

При нормални условия полярният вихър задържа много студения въздух в северните ширини. Когато отслабне, обаче, може да доведе до рязко застудяване, вълни от ниски температури, обилни снеговалежи и виелици. Най-осезаеми са ефектите му в преходните периоди към зимата и през пролетта, информира "Фокус".

Метеоролозите съобщават, че в по-голямата част от Европа Коледа ще бъде с по-скоро меко време, с някои локални изключения. В Съединените щати Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) също прогнозира температури над средните за декември. Възможното захлаждане на двата континента ще зависи от средните температури през следващите две седмици.

