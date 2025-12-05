Потоп в половин България! Жълт код на 6 декември

От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за интензивни валежи в 16 области на Северозападна, Централна Северна и Южна България. В събота, 6 декември, ще остане облачно, на много места и дъждовно. Значителни по количество ще са валежите в планинските райони на Западна и Централна България.

Временно на места в югоизточните части от страната ще има и гръмотевици. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Температурите ще са с малък дневен ход: минималните ще бъдат предимно между 5° и 10°, за София - около 6°, а максималните - между 7° и 12°, за София - около 7°.

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, в местата над 1500-1700 метра надморска височина - от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Западна Стара планина и Рило-Родопската област, а в Странджа - временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, по северното крайбрежие и временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 4 бала.

На Балканите ще остане облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите в централните райони на полуострова.

