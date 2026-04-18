Жегичка с облаци предлага менюто днес

За радост вчерашната прогноза не излезе точна и вместо дъжд, и днес ще галят слънчевите лъчи.

В събота времето над цялата страна ще бъде топло. Ще има разкъсана облачност, над Южна България – значителна, а на отделни места в югозападните райони ще превали дъжд. Вятърът ще е слаб.

Минималните температури ще бъдат между 5 и 8 градуса, а максималните ще са между 17 и 20 градуса, в София – около 20, информира bTV.

По Черноморието облачността ще значителна. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са около 15 градуса, температурата на морската вода е около 12 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.

Над планините облачността ще е разкъсана. На повече места в Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра – около 4.

