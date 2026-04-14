Сахарски пясък връхлита България за изборите

Сахарски пясък ще покрие някои части на България по изборите, предава NOVA.

Спорде прогнозата в следващите 4 дни сутрините ще са с условия за понижена видимост в ниската част на страната. Облачността ще е с повече слънчеви разкъсвания в Централна и Източна България, и по-съществена в западните и най-вече в Югозападните райони. Именно там ще се развиват кратки, локални валежи с оскъдна гръмотевична активност. Дневните температури ще са в интервала 15-20 градуса, сутрин рано - между 5 и 10 градуса.



През почивните дни около Томина неделя и изборите предпоставки за валеж ще има на повече места, но отново явленията ще са кратки и с ограничен обхват. С нахлуването на малко по-студен въздух дневните температури ще се понижат леко до нива от 13 до 18 градуса.

След изборите динамични периоди ще са дните 21-23 и след това 25-28 април. С преминаването на смущения ще вали дъжд, в някои части на страната интензивно. В някои от дните ще се оформят мощни гръмотевични явления с риск от градушка. Ветровете ще са южни и силни, особено в Източна България. Преносът на въздух от Средиземноморието ще е причина за по-висока концентрация на сахарски прах в Западна България. Валежите в Югозапада ще са с жълтеникав оттенък.

Какво означава и опасен ли е този пясък

Сахарският прах не е екзотична заплаха, а добре познат природен „пътешественик“ – но носи със себе си няколко важни предупреждения.

Става дума за фини прахови частици от пустинята Сахара, които силни южни ветрове издигат високо в атмосферата и пренасят на хиляди километри – чак до Балканите. Когато тези частици се смесят с облаците и валежите, се получава т.нар. „калeн дъжд“ – онези жълтеникави следи по колите и прозорците.

Опасно ли е?

За повечето хора – не в краткосрочен план. Това не е токсично замърсяване. Но има важни уточнения:

Прахът съдържа фини частици (PM10 и по-малки) , които могат да раздразнят дихателните пътища

При по-високи концентрации може да се усети като тежък, „прашен“ въздух

Рискови групи са хора с: астма алергии хронични белодробни заболявания малки деца и възрастни хора



Какви симптоми може да се появят?

дразнене в гърлото

кашлица

сълзене на очите

усещане за задух при по-чувствителни хора

Трябва ли да се пазим?

Да – но без паника, а с разум:

При видима мътност на въздуха ограничете продължителния престой навън , особено ако сте в рискова група

Затваряйте прозорците при силна прашна вълна

Избягвайте спорт на открито в такива дни

Ако вали „калeн дъжд“, не оставяйте колата си непокрита дълго – прахът може да полепне

Има ли и нещо положително?

Любопитно, но да – този прах понякога носи минерали, които „подхранват“ почвите и дори морските екосистеми. Природата си има свои странни начини да балансира.



