Невероятна гавра със семейство в наш топ курорт

Апартамент в елитния комплекс „Меджик Дриймс“ в Свети Влас е бил превърнат в истинска кочина. Жилището е открито разбито, а вътре всичко е било залято не с пръст, не с кал, а с животински изпражнения!

Легла, дрехи, гардероби, кухненски плотове, подове, врати и мебели са омазани с фекалии. Миризмата е задушлива, а гледката е толкова шокираща, че дори хора, виждали всякакви битови ужаси, трудно биха останали безмълвни.

Собственици на апартамента са семейство Стоянови, които живеят в София. Те се свързаха с редакцията на Флагман чрез платформата "Вашият сигнал до Флагман.бг". Семейството твърди, че са подложени от тормоз от управляващата фирма „Гардън пропъртис 2“ ООД. Управител на фирмата е добре познатия в Бургас - Иван Пачев, бизнесмен, за когото е известно, че има сериозни интереси в сферата на строителството и туризма.

В комплекс „Меджик дриймс“ повечето апартаменти са ваканционни, какъвто е и едностайното жилище на сем. Стоянови. Те разбрали за вандалския акт на 30 март, когато техен съсед от Германия си идва в България и случайно вижда, че вратата им е разбита.

Човекът с инструменти отваря и включва на видеоразговор. Софиянците са останали шокирани от видяното. Виждат, че целият апартамент е посипан с нещо като пръст. Полицията реагира мигновено и пристигат на място до 10 минути. По телефона те обясняват на сащисаната собственичката, че всъщност се касае за посипана оборска тор, с която обилно бил залят летния им имот.

Цветанка заедно със съпруга си пристигнаха в Свети Влас след великденските празници, за да видят какво е положението, да се срещнат със следователя и да разчистят жилището.

Репортер на Флагман.бг влезе в апартамента заедно със собствениците. Това, което видяхме на място, не прилича на обикновен акт на вандализъм. Жилището е буквално съсипано.

В спалнята животинските изпражнения са разхвърляни върху леглото, възглавниците и завивките. В гардероба дрехите са оплескани и на практика унищожени. В кухнята плотовете, шкафовете и дори хладилникът са засегнати. По пода има следи навсякъде. Няма ъгъл, който да е останал чист. Погром.

Атаката срещу ваканционния им имот според нея е станала още преди Нова година, но тъй като никой не живее на етажа за постоянно и съответно не са забелязали.

Екипът на Флагман.бг присъства с нея на огледа на жилището. На пръв поглед няма нищо липсващо. Техниката дори не е пипната, но скъпите бижута са заляти с изпражнения, но не и откраднати. Точно заради това собствениците смятат, че не се касае за просто вандализъм. „Това за нас е чист тероризъм, искат да живеем в постоянен страх“, казва жената със сълзи на очи.

По думите й семейството й не единственото потърпевшо в комплекса. Големият тормоз е за тези, които живеят постоянно там, казва жената.

Подобни твърдения идват и от друга собственичка, Людмила Цейс, която живее постоянно в комплекса от четири години. Тя разказа пред Флагман.бг, че е недоволна от отношението на управляващата фирма, която по думите ѝ представителите се държат арогантно и постоянно ги заплашват.

Флагман.бг се свърза и с мениджъра Мария Николова за коментар. Тя обясни, че мнението и позицията на г-жа Цветанка Стоянова не представлявали на целия комплекс. Предстои ни среща през следващата седмица, след която ще представим и гледната точка на фирмата.

