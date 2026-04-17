О, не, времето прави обратен завой утре!

Синоптиците от Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) предупреждават за усложнена метеорологична обстановка в събота, 18 април. Очакват се силен вятър, захлаждане и краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици и условия за градушки в голяма част от страната.

През съботния ден в България ще настъпи рязка промяна на времето. Вятърът ще се ориентира от север-североизток и ще бъде умерен до силен, като с него ще нахлува по-студен въздух.

Облачността ще бъде значителна – купеста и купесто-дъждовна. Валежите ще започнат още преди обяд в Западна България, а в следобедните часове ще обхванат и останалите райони. Очакват се краткотрайни, но временно интензивни дъждове, придружени от гръмотевици, като на места има условия и за градушки. Най-сериозни ще бъдат явленията в планинските райони.

Минималните температури ще са между 5° и 10°, а максималните – между 15° и 20°. В София се очакват около 7° сутринта и до 17° през деня.

Атмосферното налягане ще се задържи близко до средното за месеца.

В планините:

Над планинските райони облачността ще бъде значителна, с интензивни валежи и гръмотевици на много места. В масивите на Югозападна България се очакват по-сериозни прояви на времето. Над 1800 метра валежите ще преминават в сняг. Вятърът ще бъде умерен до силен от север-североизток. Температурите ще достигат около 8° на 1200 метра и около 2° на 2000 метра.

По Черноморието:

По крайбрежието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14° и 15°, а морската вода – около 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Астрономическа справка за София:

Слънцето изгрява в 6:41 ч. и залязва в 20:12 ч., с продължителност на деня 13 часа и 31 минути. Луната е един ден след новолуние – изгрява в 6:46 ч. и залязва в 21:54 ч.

Какво време ни очаква след това:

В неделя преди обяд на места в югоизточната част ще има слаби валежи, но следобед облачността ще намалее и ще се установи предимно слънчево време. Температурите ще се повишат до 17°–22°.

В понеделник денят ще започне слънчево, но привечер и през нощта срещу вторник се очаква ново атмосферно смущение с валежи и гръмотевици, преминаващи от северозапад на югоизток.







