Времето с рязък завой! Нещо много неприятно идва от Сибир

Рязък завой прави времето в следващите дни. Нещо неприятно идва от Сибир, алармираха синоптиците от Метео Балканс и публикуваха карта за предстоящи явления във фейсбук. На модела, който обхваща периода до 22 април, е отразено много силно захлаждане в Източна Европа, включително в България.

Студеният фронт идва от Сибир.

"Дано тази прогноза не се реализира, че април ще излезе под климатичната норма! И сланите ще са често явление - сутрин", коментират метеоролозите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com