Георги Рачев видя циклон като картоф, отложи хубавото време

Циклон като картоф е над Великобритания, върти се по посока на часовниковата стрелка и в Южна България ще вали повече, отколкото в Северната част от страната. Това каза топ климатологът проф. Георги Рачев по бТВ.

Няма риск от сериозни наводнения

По отношение на валежите проф. Рачев беше категоричен: „Не виждам опасност от наводнение.“ Очакваните количества в Южна България – включително в Рило-Родопския масив – ще достигнат на места около 30 литра на квадратен метър за няколко дни, което „не представлява нещо съществено“. Все пак тези валежи ще допринесат за повишаване на речните нива, но без риск от критични ситуации.

Захлаждане и по-ниски температури

Очакванията за по-топло време се оказват прекалено оптимистични. „Ако стигнем 11–12 градуса в София, ще бъде много добре. Студено време ни чака“, коментира проф. Рачев. Сряда се очертава като най-студения ден от седмицата.

В Западна България, особено в котловините като Трънско, Драгоман и Кюстендил, има вероятност температурите да паднат до около 0°C: „Не вярвам да има слани, но нещо дребно може да се получи.“

От неделя започва затопляне, обаче после пак захлаждане. Няма да стане с хубавото време, което ви обещах, каза климатологът. Така ще е до края на април, а и в началото на май, динамично време, допълни той.

Във високите части на планините прехвърчат снежинки.

Април ще си отиде с малко по-ниски температури и с повече валежи.

