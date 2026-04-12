Пролетта се усмихва, но не напълно. Дъждът остава в играта

Времето днес ще започне със слънчево настроение в по-голямата част от страната, но още следобед атмосферата ще покаже по-променлив характер. Облачността временно ще се увеличи, а на изолирани места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд.

Температурите ще останат приятни за сезона, като в някои райони ще се усеща лека нестабилност. Вятърът ще бъде слаб, но в Източна България ще се засилва и ще носи по-влажен въздух.

Слънчево начало, но с облаци следобед

През по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време, особено в западната част на страната. Следобед обаче ще има временни увеличения на облачността, които на места ще донесат краткотрайни превалявания. Те ще бъдат слаби и локални, без да водят до сериозни промени, но ще напомнят, че пролетта все още е нестабилна.

Вятърът ще бъде слаб от изток-североизток, а в Източна България ще достига умерени стойности от изток-югоизток. Максималните температури ще се задържат между 13° и 18°, като в крайните югозападни райони ще достигнат до 21°. В София се очакват около 15°.

Планините - повече вятър и по-хладно усещане

В планинските райони денят също ще започне със слънчево време, но следобед облаците ще се увеличат. Валежи ще има само на отделни места и ще бъдат слаби, но условията ще се усещат по-динамични заради вятъра.

По високите части ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, което ще създава усещане за по-ниски температури. На височина около 1200 метра температурите ще достигат около 6°, а на 2000 метра ще се задържат около 1°.

Черноморието - облаци и по-хладен ден

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, особено преди обяд, когато на места ще има слаби превалявания. По-късно през деня облаците ще се разкъсват, но слънцето няма да бъде напълно устойчиво.

Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, който ще поддържа по-ниски температури - между 10° и 12°. Те ще бъдат близки до температурата на морската вода, която е между 9° и 11°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Нова седмица - колебливо време с повече облаци напред

През първите дни от новата седмица времето ще остане сравнително спокойно, със редуване на слънчеви часове и временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи ще бъде малка, но не изключена, като краткотрайни дъждове ще има главно в планинските райони.

Вятърът ще бъде югоизточен, слаб до умерен, а температурите ще се задържат почти без промяна - минималните около нулата, а максималните в повечето райони между 13° и 18°.

Към средата на седмицата обстановката ще започне да се променя. Вятърът ще се завърти първо от изток, а след това от североизток, което ще доведе до по-честа и по-плътна облачност. Увеличава се вероятността за валежи от дъжд, главно в западната половина на страната.

Минималните температури ще се повишат леко, докато дневните ще се понижат съвсем слабо, запазвайки усещането за типично пролетно, но нестабилно време.

