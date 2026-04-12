Чудно време утре, само на едно място - сняг

Стана ясно какво ще е времето в първия ден от другата седмица.

В понеделник ще бъде преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На изолирани места в крайните югозападни райони ще превали слабо. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, за София – около 16°. Това сочи прогнозата на дежурния синоптик Калин Петров в сайта на НИМХ.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи.

Над планините ще бъде с разкъсана, в масивите от Югозападна България предимно значителна облачност. Само на изолирани места там ще превали дъжд, по най-високите части на Пирин – сняг. Ще духа слаб, по високите върхове умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°, пише "Блиц".

По Черноморието ще е предимно слънчево, след пладне с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, след обяд умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 49 мин. и залязва в 20 ч. и 6 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 17 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 50 мин. и залязва в 15 ч. и 33 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.

