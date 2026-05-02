До обяд – пролет. Какво следва

В събота до обяд времето в южната част на страната ще бъде предимно слънчево, но от североизток облаците ще започнат да се увеличават.

Следобед в много райони на Североизточна, Централна Северна и Югоизточна България, както и в Горнотракийската низина, ще има превалявания от дъжд. По-късно валежи ще се появят и на места в Западна България, според прогнозата на НИМХ.

Вятърът ще е слаб до умерен, духащ от север-североизток. Дневните температури ще се задържат между 10° и 15°, а в София ще бъдат около 12°, съобщават от НИМХ.

Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра надморска височина – от дъжд, но вечерта и в по-ниските планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна и на места ще има валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има преди обяд и почти през целия ден над Южното Черноморие.

Максималните температури ще бъдат 12°-14°.

