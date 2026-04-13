Сънят се подобрява ако спите голи

Ако някога сте се въртели под тежки завивки и не сте могли да заспите, причината вероятно е била прекалено високата температура. Според специалистите именно топлината е един от най-недооценените фактори за съня, пише Bulgaria ON AIR.

"Температурата е един от най-подценяваните фактори за съня", обясни Джоузеф Джиерзевски, вицепрезидент по изследванията към Националната фондация за съня (National Sleep Foundation).

Според него дори малки промени в температурата и въздушния поток могат да повлияят на това колко бързо заспиваме и колко дълбоко спим.

Как тялото се охлажда, за да заспи

По думите на Джиерзевски, телесната температура естествено спада с около 0,6-1°C при заспиване. Ако този процес бъде нарушен, сънят става по-плитък и прекъсван.

Затова експертите препоръчват създаване на така наречен "микроклимат за сън" – среда, в която тялото не задържа излишна топлина между кожата, дрехите и завивките.

"Целта е да се чувстваш комфортно, като същевременно помагаш на тялото да се охлажда естествено", каза Джиерзевски.

Специалистът обясни, че няма универсално решение – за някои хора е удобно да спят без дрехи, а за други по-подходящи са леки, дишащи материи.

"За някои това означава да спят голи, за други – леки материи, които отвеждат влагата", посочи той.

Интересен детайл е, че затоплянето на ръцете и краката преди сън може да ускори охлаждането на тялото и да помогне за по-бързо заспиване.

Влажност и температура в спалнята

Влажността също играе важна роля. При висока влажност тялото се охлажда по-трудно чрез изпотяване, което влошава съня.

"Високата влажност ограничава способността на тялото да се охлажда чрез потене", обясни Джиерзевски.

Затова се препоръчва използването на дишащи материали за матраци, завивки и облекло.

Оптималната температура в стаята според експертите е около 15-19°C, като най-важното е тя да остане стабилна през нощта, защото резките промени могат да доведат до събуждане.

Влияние върху мъжкото здраве

Температурата влияе не само на съня, но и на репродуктивното здраве.

"Тестисите са извън тялото с причина – за оптимално производство на сперматозоиди е нужна по-ниска температура", подчерта д-р Джамин Брахмбат, уролог и хирург, цитиран от CNN (Си ЕН Ен).

Той допълни, че проблемът не е само в стегнатото бельо, а в задържането на топлина.

По думите му по-добрият сън също подпомага хормоналния баланс, включително производството на тестостерон. "Тестостеронът се произвежда основно по време на сън", уточни д-р Брахмбат.

Сънят без дрехи може да има и емоционални ползи за двойките.

"За много хора спането кожа до кожа създава усещане за близост и свързаност", каза семейният терапевт Иън Кернър.

Той обясни, че този физически контакт не е задължително сексуален, но може да засили интимността.

Контактът кожа до кожа се свързва и с отделяне на окситоцин.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com