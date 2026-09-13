Сънят се подобрява ако спите голи
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Може да е полезно за хормоните
Идва още по-мокра седмица
Централните банки по света се опитват да намерят деликатен баланс
„Топлофикация Перник“ алармира за нова опасност
В средата на седмицата отново очакваме около 15-20 градуса
Какви ще са температурите до сряда
Средната месечна температура се очаква да бъде около и над нормата
Данните за това как горещо и студено време влияят на коронавируса, не са конкретни
Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°
Проблемът е заради теч и става по-сериозен, защото течът от топлопровод не може да бъде намерен
В планините ще е подходящо за туризъм, ще бъде предимно слънчево...
Втора жертва взе студеното време у нас. Във Видин откриха труп на мъж, починал на улицата, съобщи полицията. Оранжев код за поледици е обявен в облас...
Основното училище в Плевенското село Чомаковци остана затворено в първия ден на седмицата заради ниските температури. Училището единствено в областта...
Студът в Полша е отнел живота на най-малко 21 души през миналия уикенд, предаде Франс прес. В някои региони на страната температурите приближават мину...
Ледена кора се е образувала на повърхността на река Осъм край Ловеч, а причината са ниските температури. Това информира за „Фокус" дежурният в Хидроме...
През нощта над Западна България ще се появи облачност и не е изключено да превали слаб сняг. В Североизточна България ще духа слаб север-североизточен...
Мигрантите поискаха да бъдат настанени в някой голям шведски град или да бъдат обратно върнати в Германия Група мигранти отказва да слезе от автобус...
София. 30% от абонатите на "Топлофикация - София" все още са на студено. На втория ден от началото на общото включване на отоплението в столицата, пар...
В Европа, включително и в европейската част на Русия, предстоящата зима ще е по-студена, отколкото тези, с които сме свикнали през последното десетиле...
Благоевград. Рязкото застудяване накара хората да се втурнат за дърва и въглища. В момента цените все още са достатъчно ниски, което предизвиква допъл...