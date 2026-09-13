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Слънчева, но студена събота

Слънчева, но студена събота

През нощта над Западна България ще се появи облачност и не е изключено да превали слаб сняг. В Североизточна България ще духа слаб север-североизточен...

01 януари | 17:10
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