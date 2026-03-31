Времето се обръща рязко

Утрото започва тихо, почти подвеждащо – облаци, ситен ръмеж и усещане за нещо по-сериозно, което дебне зад ъгъла. Минималните температури ще се движат между 2 и 7 градуса, но това е само прелюдия.

Още преди обяд Южна България влиза в мокрия сценарий – дъждовете настъпват уверено, а до вечерта ще обхванат и източните и северните райони. Вятърът остава сравнително кротък – слаб от северозапад, но достатъчен да носи студеното усещане.

Максималните температури ще се колебаят между 7 и 13 градуса. В София – около 11°, по Черноморието – до 12°, но без илюзии за пролетна идилия.

Истинската драма е в планините. Над Рила и Пирин облаците се сгъстяват и носят мокър сняг. Условията се влошават – заледени пътеки и повишена лавинна опасност дебнат туристите. Вятърът там ще достига до 40 км/ч, а температурите падат до минус 6 градуса над 2500 метра.

И ако си мислите, че това е всичко – не.

Сряда и четвъртък затягат примката с още дъждове. Петък дава кратка глътка въздух – валежите спират, слънцето пробива над Южна България.

Но събота идва с нов обрат – от север нахлува по-влажен въздух, носещ нова порция дъждове и дори прегърмявания.

Пролетта тази седмица няма да е нежна – ще бъде шумна, мокра и непредсказуема.

