И днес бонус от слънцето - топло до 20°, от утре-облаци

Във вторник – 14 април, ще преобладава слънчево време с приятни пролетни температури.

По-значителни временни увеличения на облачността ще има над Северозападна България и Рило-Родопската област.

Ще духа слаб и умерен вятър от изток, в Източна България от югоизток, а по долината на Струма – от юг.

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 15° и 20°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 17°

Пловдив – 19°

Варна – 14°

Бургас – 12°

В планините ще преобладава слънчево време. Ще има и временни увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

Над Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с тенденция на усилване.

През нощта срещу сряда от югозапад ще започне увеличение на облачността.

В средата на седмицата преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 14° и 19°.

В петък и събота вероятността за валежи е малка, но все пак не са изключени изолирани краткотрайни валежи.

В неделя и понеделник вероятността за краткотрайни валежи, на места с гръмотевици, се увеличава. През втория ден вятърът ще се ориентира от югозапад, в Източна България и ще се усили. Затоплянето ще продължи.

