Слънчев четвъртък, по-хладна седмица. Вижте времето до следващата сряда
Мъгли сутрин, разкъсана облачност след обяд и застудяване през уикенда с ново нахлуване на студен въздух
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Мъгли сутрин, разкъсана облачност след обяд и застудяване през уикенда с ново нахлуване на студен въздух
Версиите за пожара се лутат между нелоялна конкуренция и луд пироман
София. Четвъртък ще започне със сравнително ниски за средата на лятото температури - от 13 до 18 градуса, по високите полета 9, 12. През деня над по-г...