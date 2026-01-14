Зимата се завръща на тази дата! Нова снежна покривка

Днес и утре времето в България ще се задържи сравнително топло за сезона, но хубавото време ще бъде краткотрайно. От средата на седмицата се задава промяна в Европа. От изток към Централна Европа ще се спусне по-студена арктична въздушна маса. Това застудяване постепенно ще обхване и Балканския полуостров и ще създаде условия за валежни процеси.

Още на 16-и януари ще усетим осезаема промяна и у нассъобщиха от "Метео Балканс". Температурите ще се понижат, вятърът ще се ориентира от североизток, а валежите ще започнат да преминават от дъжд в сняг. Валежи от сняг се очакват първо в Североизточна България, а до края на деня и над Централна и Северозападна България. Валежите ще се забавят от Стара планина, класически пример как планината разделя България на две климатични зони.

Разбира се, валежи ще има и в района на Пловдив, Стара Загора и Бургас, но те ще са от дъжд.

В комбинация с нахлуващия по-студен въздух от североизток, времето ще придобие типично зимен характер, особено в Дунавската равнина, където ще се образува нова снежна покривка.

