Какво ядат децата в училище? Започнаха засилени проверки

Какво влиза в чиниите на учениците, откъде идват продуктите и при какви условия се съхраняват - това проверява Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в започналата засилена кампания в училищните столове и бюфети. Контролът традиционно се засилва в началото на учебната година и обхваща целия път на храната - от доставчика до готовото ястие. Екип на БНТ проследи една от инспекциите в ОУ „Райна Княгиня“ в Пловдив.

От хладилниците до етикетите

Инспекторите проверяват състоянието на помещенията и оборудването, начина на съхранение на продуктите, правилното им етикетиране и спазването на изискванията за детското хранене.

„Проверяваме дали са изпълнени изискванията по отношение на технологичното оборудване, сградния фонд, правилното етикетиране на храните и спазването на Наредба № 2 от 2021 г. за специфичните изисквания към храненето на децата в детските градини и училищата“, обясни Алекси Ахмед от БАБХ.

Контролът не се ограничава само до това как изглежда готовото ястие. Проследяват се доставките, документите за произход и производителите на продуктите.

„Гледаме изправността на хладилните съоръжения, записите, произхода на храните и дали те са от регламентирани доставчици и производители“, посочи Мариела Стоименова от агенцията.

Без подсладители и оцветители

Особено строги са правилата за продуктите, които се продават директно на учениците в бюфетите. Част от обичайните за търговската мрежа храни и напитки не могат да бъдат предлагани на децата.

„Абсолютно е недопустимо да се използват подсладители в храните, които се предлагат, както и оцветители“, подчерта Анета Григорова от БАБХ. По думите й при напитките се допускат продукти, които отговарят на изискванията, включително 100% натурални сокове и разрешените видове нектари.

Целта е храненето в училище да отговаря не само на изискванията за безопасност, но и на правилата за по-здравословно меню за децата.

По-строгите правила оскъпяват храната

Столът в ОУ „Райна Княгиня“ се стопанисва от външен оператор, избран чрез публична процедура. Според оператора Георги Цанков изпълнението на изискванията има отражение и върху себестойността на храната.

„Всеки продукт, който е с понижено съдържание на сол, има по-кратък срок на годност. Съответно това го прави доста по-скъп в сравнение с други аналози на пазара“, обясни той.

Така операторите трябва едновременно да спазват ограниченията за състава на храните и да поддържат меню на приемлива цена.

Родителите виждат менюто предварително

От училището подчертават, че контролът не приключва с проверките на БАБХ. Следи се и реакцията на самите ученици и техните родители.

„Менюто се публикува онлайн. Имаме споделена концепция за здравословно хранене, а родителите са запознати предварително на родителска среща“, заяви директорът на училището Мария Гайдарова.

Така семействата могат предварително да видят какво се предлага на децата и да дават обратна връзка за храненето им.

Проверките продължават един месец

Засилените инспекции на БАБХ в училищните столове и бюфети ще продължат един месец. Кампанията обаче не означава, че след това контролът спира.

Проверки в детските градини и училищата се извършват и през останалата част от годината. Целта е правилата за безопасност, произход и състав на храните да се спазват постоянно, а не само в първите седмици след началото на учебната година.