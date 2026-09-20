Българин към космоса! Николай Калайджиев поканен да пилотира две мисии

Български пилот може да направи следващата огромна крачка от земната авиация към космоса. Николай Калайджиев разкри, че след световния му рекорд представители на „Спейс Екс“ са останали толкова впечатлени, че са му предложили участие в две бъдещи мисии - и то не просто като член на екипажа, а като пилот. Новината идва само дни след официалното признаване от Гинес на последното му постижение, но този път рекордът е само отправната точка към много по-голямата история.

Предложиха аз да съм пилотът

„Моят мениджър беше във Вашингтон, говори с централата на „Спейс Екс“ и специално от Лос Анджелис дойдоха да ни гледат. Толкова бяха впечатлени, че на следващия ден ни предложиха да участваме в две мисии не само като част от екипажа, а аз да съм пилотът на самата мисия, което е огромна оценка за мен и моя екип“, разказа Калайджиев в предаването „Тази неделя“ по бТВ.

По думите му представители на космическата компания са пристигнали специално, за да наблюдават опита му на летище Горна Оряховица. Там през юни българинът извърши 1021 излитания и кацания за 14 часа и 28 минути - постижение, което тази седмица беше официално признато от Световните рекорди на Гинес.

Самият Калайджиев признава, че напрежението около опита е било огромно. Екипът му е работил месеци наред, а до последния момент е имало десетки детайли, които е трябвало да бъдат съгласувани, за да бъде рекордът валиден. „Всички си мислеха, че вероятността да стигнеш до крайния резултат е под 1%. Можете да си представите колко голямо беше напрежението“, разказа той.

Рекордът отвори вратата към голямата мечта

Самият световен рекорд вече е история. Калайджиев стана първият човек, преминал границата от 1000 излитания и кацания за един ден, а резултатът му от 1021 беше потвърден официално от Гинес три месеца след опита.

Много по-интересното сега е какво идва след него. Калайджиев от години говори открито за амбицията си един ден да стигне до Космоса. Още преди сегашното развитие той е посочвал, че това е крайната му цел, а бъдещите му планове излизат далеч отвъд поставянето на авиационни рекорди.

Затова разказът му за предложението за две мисии означава огромна промяна - от мечта за Космоса към конкретен разговор за възможно участие.

Към момента информацията за предложението идва от самия Калайджиев и няма публично потвърждение от „Спейс Екс“ за конкретни мисии, дати или договорен ангажимент. Но по думите на българския пилот разговорите вече са стигнали до възможността именно той да управлява мисия.

България може да се гордее

За Калайджиев успехът има значение, което надхвърля личната му кариера. „Преди три дни аз и моят екип разбрахме, че успяхме да направим нещо, което всички мислеха, че е невъзможно. Изпитахме огромна радост от това нещо и България може да се гордее“, каза той.

Това е шестият пореден световен рекорд в кариерата му. Но Калайджиев настоява, че бройката не е най-важната част от историята. „За мен и моя екип не е важна бройката световни рекорди, нито колко излитания и кацания сме направили. По-важното за нас е самото послание - то е насочено към децата и подрастващите да вярват повече в себе си и да мечтаят смело“, заяви пилотът.

Следващата цел вече е отвъд Земята

Калайджиев и екипът му вече гледат към следващото предизвикателство. Той казва, че амбицията им е да достигнат до места, до които човечеството все още не е стигало.

Само преди няколко месеца това звучеше като далечна мечта на един от най-смелите български пилоти. След интереса от страна на хора, свързани със „Спейс Екс“, и разказа му за получено предложение за две мисии перспективата изглежда съвсем различно.

Ако тези планове се реализират, следващото голямо постижение на Николай Калайджиев няма да бъде измервано в броя излитания и кацания на българско летище. То може да започне от България и да продължи отвъд Земята.