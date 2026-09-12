Колко струват спасителните мисии в планината
Пет са били от началото на годината
Следете всички новини, анализи и коментари за Мисии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пет са били от началото на годината
Важни са за бъдещи космическите мисии
Радиацията може да затрудни бъдещите мисии
Проектът ще покрива 100% от разходите по участието на родните МСП в проявите по проекта
Силният пол е роден да защитава и да се доказва, дамите трябва да даряват любов и наслада Какво е това жена, коя е жената и с какво се различава от м...
Двигателят е част от система за извеждане на совалки в дълбокия Космос, включително подходящ и за мисии на Марс. Транспортното съоръжение ще се задви...
Четирима от екипа на президента заминават на мандат Външно министерство ще си търси нови зам.-министър и постоянен секретар, тъй като досегашните тит...
София. Почти 500 български военни на мисии или обучения зад граница са гласували, съобщиха от Министерството на отбраната. Общо в чужбина са подали с...