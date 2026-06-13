Пълен шах с прогнозата за времето. Синоптиците безсилни
Тепърва ще разберем къде ще вали и къде - не
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Тепърва ще разберем къде ще вали и къде - не
Ще ви хареса ли прогнозата за вторник
Подобно нещо се случва за първи път
Къде е дъждът?, питат те
Какви ще бъдат температурите там
Тое между Златни пясъци и Кранево
Никой не правеше такава прогноза
Всичко зависи от посоката на циклона и антициклона
Статистиката е показателна
Дъждът спира, а градусите тръгват полека нагоре
И кога би се случило това
Историческа аномалия в България
Казаха докога ще вилнее циклонът
Днес отбелязваме Световния ден на метеорологията. Той се чества в деня на влизането в сила на Конвенцията, с която се създава Световната метеорологичн...