Министърът на туризма с важни новини за лято 2026
Той подчерта, че контролът срещу нерегламентираните практики ще бъде засилен
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Той подчерта, че контролът срещу нерегламентираните практики ще бъде засилен
Изпълнителният директор на Пристанище Бургас Диян Димов ще участва в международна конференция за морския туризъм на 5 и 6 март в Брюксел. Престижният...