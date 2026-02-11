Двойните сметки за ток! Депутатите викат министър

Енергийната комисия към парламента ще изслуша ресорния министър в оставка Жечо Станков, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и доставчиците на ток. Поводът - множеството жалби за завишени сметки за януари.



През миналата седмица енергийното ведомство и КЕВР започнаха извънредни проверки заради получени от жалби за прекалено високи сметки за ток.

Все още няма обявени резултати от проверките, но още в тяхното начало енергийният министър съобщи, че потреблението на електроенергия през януари е било по-високо с близо 30% в сравнение с декември. В случай, че КЕВР открие нарушения при доставчиците на ток, те ще бъдат санкционирани.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com