Недостигът на ток вдига цените. ТЕЦ Бобов дол и другите въглищни централи трябва да се запазят
България и целият регион страдат от хроничен дефицит на базова електроенергия, каза Еленко Божков
България и целият регион страдат от хроничен дефицит на базова електроенергия, каза Еленко Божков
Черния понеделник дойде за енергетиката на Европа. Спешно споразумение с Турция
Влакове и самолети спряха, телефоните млъкнаха
Застрашена ли е страната ни от испанския проблем?
През 1978 г. страната ни има своя "черен петък" в енергетиката
Експерт коментира възможните причини за срива в енергийната система на Испания и Португалия
В настоящия План за възстановяване и устойчивост е записано, че битовите потребители трябва да плаща...
Въвеждат механизъм, подобен на този за таван на цената за бизнеса
Какво може да се случи през февруари
Само за два дни поскъпването е близо 20 процента
Искат компенсации за лицата и домакинствата с доход под 848 лева
Наглостта на КЕВР прекрачи границите. На закрито заседание, без публични обяснения, Комисията на И...
Владимир Малинов обяви още по-високи компенсации за хората
След Делян Пеевски и Николай Нанков подгони кабинета и ЕРП-ата