Адът в Европа ни прескача. Симеон Матев с ключова прогноза (ОБЗОР)

Топклиматологът Симеон Матев зарадва българите. Адските жеги в Западна Европа, които взеха 1000 жертви във Франция и разтопиха релсите в Германия ни прескачат.

„При нас, на Балканите, и изобщо в Средиземноморието, оставаме встрани, така че ние извадихме голям късмет.“, каза Матев, описвайки необичайната ситуация на лято 2026: докато Западна и Централна Европа буквално врят и кипят, Балканите засега са подминати от най-опасната част на горещата вълна. Но Матев предупреждава - жегата бавно, но сигурно пълзи на изток. И ако вчера говорехме за Франция, Великобритания и Испания, днес говорим за Германия, а утре и вдругиден ще говорим за Прибалтика и Източна Европа.

У нас температурите ще достигат 38–39 градуса - високи, но не рекордни. София едва преди дни премина границата от 30°C, докато Лондон и Париж вече имаха няколко поредни дни над 35°C. След пика на горещата вълна Матев очаква кратко, напълно естествено захлаждане, придружено от валежи и риск от градушки.

Европа под обсадата на жегата

Юни 2026 ще остане в историята като месецът, в който Европа се нажежи до точката на пречупване. Температурните рекорди падат като домино. Франция преживя най-горещия ден, регистриран някога – 44,3°C в Писос. Великобритания отчете най-топлия юнски ден в своята история. Испания и Италия преминаха 41–42°C. Германия регистрира рекордни стойности в няколко провинции.

Това не е просто горещо време. Това е историческа гореща вълна, която вече е засегнала над 100 милиона души и е нарушила нормалния ритъм на живот в половин Европа.

Научното обяснение: Когато атмосферата се заключи

Причината е мощен „Омега блок“ – устойчиво застопоряване на горещ въздушен масив над Западна и Централна Европа. Атлантическите фронтове не могат да пробият тази бариера и горещината се задържа дни наред.

Климатичните модели показват, че подобни блокировки стават все по-чести заради глобалното затопляне. Според бързата климатична атрибуция на европейските научни екипи, тази гореща вълна би била „практически невъзможна“ без човешко влияние върху климата.

Франция плати най-високата цена

Франция е най-тежко засегната. Освен рекордните температури, страната отчита над 1000 допълнителни смъртни случая, предимно сред възрастни хора. Здравният министър Стефани Рист предупреждава, че ефектът върху здравето може да продължи до 10 дни след спадане на температурите. „Епизодът не е приключил“, казва тя.

Температурите започват да спадат, но североизточната част на страната остава под жълт и оранжев код.

Германия - релсите се топят

Германия подобри няколко температурни рекорда, но жегата нанесе щети, които звучат като сцена от филм. В Лайпциг трамваите бяха спрени, защото уплътнителите между релсите и асфалта се стопиха и слепиха. Инфраструктурата буквално отказа да работи.

Метеослужбата предупреждава, че дните с температури над 30°C вече са значително повече заради климатичните промени.

Великобритания, Испания, Италия - горещината променя ежедневието

Великобритания преживява най-горещия юни в своята история. Лондон, известен със своята прохладна лятна мъгла, регистрира над 35°C няколко дни поред.

Испания отчита над 200 смъртни случая само за четири дни.

Италия е под червен код в 15 големи града, а болници и училища работят в режим на извънредна жега.

Балканите засега остават встрани от огнения фронт

Докато Европа се задъхва, Балканите остават встрани от най-опасната част на горещата вълна. Но това не означава спокойствие. Температурите у нас ще достигнат 38–39°C, а от вторник се очакват валежи и повишен риск от градушки.

Матев подчертава, че за разлика от предишните три години, когато горещините започваха още през юни, тази година юни е необичайно умерен. Но това не е гаранция за цялото лято.

Здравните последици

Екстремната жега е най-смъртоносното природно бедствие в Европа.

Франция отчита над 1000 допълнителни смъртни случая. Испания – над 200. Германия – десетки.

В много страни има случаи на удавяния – хора, търсещи прохлада в реки и канали. Болниците в Париж и Мадрид работят на ръба на капацитета.

Какво предстои? Кратко облекчение, но не и край

След пика на горещата вълна Европа ще получи кратко облекчение. Температурите ще се нормализират, а на Балканите ще има захлаждане и валежи.

Но климатичните модели са категорични: екстремните горещи вълни ще стават все по-чести, по-дълги и по-смъртоносни.

Юни 2026 е само предупреждение.

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