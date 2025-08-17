Зловещи кадри от пожара в Несебър /СНИМКИ и ВИДЕО/

Зловещи кадри от адския пожар, лумнал в Несебър, се появиха в мрежата

Както "Стандарт" вече съобщи огнена стихия бушува близо до Аквапарка в Несебър. съобщението е на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" .

ВИЖ ОЩЕ: Извънредна ситуация в Несебър!

В социалните мрежи вече се разпространяват множество видеа, част от които показват огнени стълбове и гъст дим, видим от километри. Очевидци описват ситуацията като много тревожна и отбелязват, че силният вятър бързо е разпалил огъня.

На място първоначално са изпратени два противопожарни автомобила от РСПБЗН – Несебър, но заради разрастването на пламъците е поискано съдействие от колегите в Поморие и Бургас. Към момента няколко екипа продължават борбата с огнената стихия, като приоритет е тя да не достигне до търговски обекти и жилищни зони в района.

Пожарникарите апелират гражданите да избягват района, за да не пречат на работата на спасителните екипи.

Няма данни за пострадали хора, но експертите предупреждават, че силният вятър може да усложни овладяването на пожара. Очаква се по-късно да бъде изнесена официална информация за нанесените щети и причините за инцидента.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com