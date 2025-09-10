Министър Митов сложи край на спекулата! Истината за комисар Кожухаров

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов с последна информация за побоят над полицейския шеф в Русе.

"Посегателство срещу полицай е посегателство срещу държавата", напомни отново Митов.

Той разкри, че директорът на русенската полиция старши комисар Кожухаров е нападнат в гръб и са му нанесени удари, заради които по-късно се озовава в болница със счупено ребро, разкъсан бъбрек, хематом и кръвозагуба от около литър и половина.

"Очевидно ударите са били силни и в гръб. Който е удрял, е знаел как да го направи", каза още министърът.

"Явно засегнах някои хора и те се опитват да ми го връщат сега. МВР излъгало, за кое сме излъгали. Едно нещо ми дайте", каза министърът и поясни, че ако побоят е бил над обикновени граждани заглавията в медиите са щели да бъдат други.

Даниел Митов съобщи, че ако Прокуратурата разреши може да се пусне оригиналният запис от камера, който разкрива какво се е случило с главен комисар Николай Кожухаров.

"Температурата на говорене в българската политика е такава, че тя единствено само и единствено руши", заяви Даниел Митов.

Министърът коментира и исканата му оставка от ДБ вчера. "Сериозно ли е да подам оставка, когато МВР няма никаква вина?", попита той.

