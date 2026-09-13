Учените обявиха! Цветът на кралете не съществува, измама е
Човешкото око не го възприема, усещането за него идва от мозъка
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Човешкото око не го възприема, усещането за него идва от мозъка
Зрението на студент от Испания, обучаващ се по програма „Еразъм“ в Букурещ, беше спасено в Очна клиника в София, съобщи офталмологът проф. д-р Алек Ос...
След като кралят беше забелязан с кървясало око
Здравето на краля засенчи посрещането на Макрон
Валери Цанков извади невероятен късмет
Намира се в местността "Осмарски боаз"
По зениците на очите можем да съдим за много неща
Новак Джокович приключи участието си на тенис турнира в Дубай. Проблем на дясното му око го накара да вземе това решение. Сърбинът получи затруднения...
Спътник от руската спътникова система "Око", която предупреждава за ракетни нападения, може да падне на Земята до две денонощия, съобщи "Нюзру". В нач...