Учените обявиха! Цветът на кралете не съществува, измама е

Лилавото ни изглежда познато, но всъщност човешкото око не го възприема директно.

Той не е част от видимия спектър, а това, което наричаме виолетово, се създава от мозъка в отговор на необичайна комбинация от дължини на вълните, установяват учени.

Това пише списание Popular Mechanics.

Въпреки че няма физически лилав цвят, той заема силно място в културата. Това е цветът на лукса, на магията и властта. На кралете.

Когато очите едновременно улавят червени и сини дължини на вълната, мозъкът ги свързва, създавайки усещане за лилаво – цвят, който физически не съществува в спектъра.

Червеното и синьото са на противоположни краища на спектъра. Когато се срещнат едновременно на едно и също място, очите не знаят как да ги тълкуват. Мозъкът свързва тези крайности в кръг и така виждаме лилаво.

За разлика от червеното, зеленото или синьото, виолетовото няма вътрешна дължина на вълната в спектъра на видимата светлина — това е резултат от визуална обработка, а не физическо явление.

