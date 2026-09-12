Всичко за Брайън Мей

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В цифри: Браян Мей

В цифри: Браян Мей

Един от най-великите китаристи на всички времена - Браян Мей от легендарните "Куин", ще дойде в България два пъти. Първият - на 16 март в зала 1 на НД...

27 февруари | 7:00
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