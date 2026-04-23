Отиде си знаков композитор - създаде "Ветрове" за Лили

Почина композиторът Георги Красимиров-Герасим. Тъжната новина съобщи с публикация във Facebook Лили Иванова.

Георги Георгиев-Герасим се утвърди като един от най-продуктивните български композитори и продуценти, оставяйки трайна следа в поп музиката и телевизионното изкуство. Той стои зад емблематични албуми на Лили Иванова като "Ветрове" и "Любовта...", както и зад успешни проекти с Нина Николина, Камен Воденичаров и Берковската духова музика, съобщава БГ Радио.

Като телевизионен продуцент и режисьор Герасим създаде и разви популярни предавания като "Байландо", "Обичам България" и музикалната класация "Големите 10", а документалният му филм за гостуването на група "Тату" се превърна в забележителен медиен проект.

Професионалният му път премина през ключови управленски позиции в НДК и Българското национално радио, където той зае поста главен продуцент на музикалната продукция. В този период Герасим основа джаз фестивала "JazzIt" и организира мащабни събития като "Дни на БНР в НДК" и годишните награди "Сирак Скитник".

През своята кариера Герасим създава над 300 песни и повече от 500 детски творби. Международно признание получава с хоровата композиция "Господи помилуй", издадена от "Virgin". В своето богато творчество той си сътрудничи с най-видните български поети и композитори, съчетавайки успешно традиция и съвременен звук в различни жанрове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com