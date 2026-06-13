Мила Роберт на национално турне
Започва днес от Сливен
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Започва днес от Сливен
Щерката на Ваня Щерева стана жива провокация
Тя е убедена, че е станала изкупителна жертва на нечии политически амбиции
Тя не знаеше какво от къде се купува, за това известния кулинар си направи шега с нея
Причината е свързана със София Прайд
Постъпката на Мила предизвика вълна от негативни коментари, заплахи и възмущение в социалните мрежи
Наказанията спрямо артисти, които изразяват себе си, не бива да са твърде тежки
По повод разразилата се тема за изпълнението си на София Прайд
След първия елиминационен дуел
Заваляха коментари
Щерката на Ваня Щерева публикува в Инстаграм снимки
Случаят се разследва
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Искам чичко, стига с тези младежи, заяви дъщерята на Ваня Щерева
Дъщерята на Ваня Щерева отбеляза края на извънредното положение с парчето "Всичко рязко светва"
Новата им съвместна песен „Всичко е любов“ е един различен поглед към романтиката
Изправени сме пред огромно предизвикателство, заяви дъщерята на Ваня Щерева